10 апреля, 17:39

Общество

Медведев стал главным редактором школьных учебников по обществознанию для 9–11-х классов

Фото: kremlin.ru

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев стал главным редактором новых школьных учебников по обществознанию для 9–11-х классов. Об этом сообщила замглавы Минпросвещения РФ Ольга Колударова в ходе презентации государственных учебников.

Колударова отметила, что к Медведеву с просьбой выступить главным редактором линейки учебников обратились еще в прошлом году.

"Постраничные комментарии, предложения, редактура и многое другое – все это нашло отражение не только в финальной версии учебника, но и в новых федеральных стандартах и рабочих программах по обществознанию", – подчеркнула Колударова.

Замминистра также указала, что в авторский коллектив вошли профессиональные юристы, экономисты, социологи, историки, в том числе университетские преподаватели, кандидаты и доктора наук.

В свою очередь, глава общественного совета при Минпросвещения РФ, учитель обществознания и истории Дмитрий Лутовинов подчеркнул, что давно зрел вопрос об обновлении курса обществознания.

При этом в Совбезе подчеркнули, что Медведев работал над учебниками на безвозмездной основе.

Ранее сообщалось, что в России разработали проект нового образовательного стандарта для старшеклассников, который включает 16 обязательных предметов. В перечень вошли: русский язык, литература, иностранный язык, математика, информатика, история, обществознание, география, физика, химия, биология, основы безопасности и защиты Родины, а также физкультура.

Кроме того, в России стартовал марафон "Кино – школе". Ученики школ смогут просмотреть кинокартины из "золотой коллекции" советского кинематографа, созданные до 1991 года известными режиссерами. Например, в преддверии Дня космонавтики и 65-летия полета Юрия Гагарина школьники и студенты совместно с экспертами уже оценили фильм "Белое солнце пустыни".

