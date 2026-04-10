Медведев стал главным редактором школьных учебников по обществознанию для 9–11-х классов

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев стал главным редактором новых школьных учебников по обществознанию для 9–11-х классов. Об этом сообщила замглавы Минпросвещения РФ Ольга Колударова в ходе презентации государственных учебников.

Колударова отметила, что к Медведеву с просьбой выступить главным редактором линейки учебников обратились еще в прошлом году.

"Постраничные комментарии, предложения, редактура и многое другое – все это нашло отражение не только в финальной версии учебника, но и в новых федеральных стандартах и рабочих программах по обществознанию", – подчеркнула Колударова.

Замминистра также указала, что в авторский коллектив вошли профессиональные юристы, экономисты, социологи, историки, в том числе университетские преподаватели, кандидаты и доктора наук.

В свою очередь, глава общественного совета при Минпросвещения РФ, учитель обществознания и истории Дмитрий Лутовинов подчеркнул, что давно зрел вопрос об обновлении курса обществознания.

При этом в Совбезе подчеркнули, что Медведев работал над учебниками на безвозмездной основе.

Ранее сообщалось, что в России разработали проект нового образовательного стандарта для старшеклассников, который включает 16 обязательных предметов. В перечень вошли: русский язык, литература, иностранный язык, математика, информатика, история, обществознание, география, физика, химия, биология, основы безопасности и защиты Родины, а также физкультура.

