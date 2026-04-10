Глава РСПП Шохин назвал большим размер взноса бизнеса в бюджет государства

Размер добровольного взноса, о котором один из крупных предпринимателей заявил на закрытой встрече с Владимиром Путиным 26 апреля, оказался существенно выше ожидаемого. Об этом заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

По его словам, речь идет о "неожиданно большой для многих" сумме. Однако конкретные цифры он не раскрыл. Шохин уточнил, что инициатива носит исключительно добровольный характер и не сопровождается какими-либо требованиями со стороны государства.

"Президент сказал, что это личное дело каждого. Никаких просьб или призывов не звучало. Но он отметил, что нельзя ограничивать душевные порывы", – добавил глава РСПП.

Как ранее рассказывали в Кремле, один из участников встречи с Путиным действительно говорил о том, что считает необходимым выделение "очень крупной" суммы денег для государства. Это было его "семейное решение". Отмечалось, что многие бизнесмены получили свое состояние в 1990-е на процессах, связанных с государством. Теперь они считают долгом помочь своей стране.

Путин заявлял о прогрессе России в международных рейтингах по ведению бизнеса. Он напомнил, что российский кабмин ранее утвердил национальную модель целевых условий ведения бизнеса на горизонте 2030 года.

В этой схеме прописаны ключевые направления действий, которые необходимо предпринять на законодательном, политическом уровне для упрощения работы компаний и улучшения инвестиционного климата.

