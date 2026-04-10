10 апреля, 15:50

СМИ заявили о сигнале Путина ФРГ после подписания закона о геноциде народа СССР

Фото: kremlin.ru

Подписание Владимиром Путиным закона о наказании за отрицание геноцида народа СССР стало сигналом для Германии, сообщает Junge Welt.

Закон вводит уголовную ответственность с лишением свободы до 5 лет за отрицание или одобрение факта геноцида СССР, а также за оскорбление памяти жертв геноцида советского народа и осквернение их захоронений на территории России или за ее пределами.

Журналисты отмечают, что это может иметь последствия для ученых, журналистов. Они напомнили, что за последние несколько лет на Украине, в странах Балтии и других странах Восточной Европы было снесено множество мемориалов.

"Закон будет применяться как в России, так и за рубежом. Следовательно, он может также повлиять на демонтаж кладбища советских военнопленных в Германии", – указано в тексте издания.

Ранее российский лидер назвал преступления нацистов не имеющими срока давности. Он подчеркнул, что совершенные злодеяния получили однозначную оценку во время Нюрнбергского трибунала, чьи нормы и принципы остаются актуальными и сегодня.

