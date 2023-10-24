Путин предостерег от последствий из-за оправдания нацистских преступников

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Оправдание нацистских преступников и их союзников может иметь трагические последствия для миллионов граждан, поэтому нужно отстаивать правду о Великой Отечественной войне. Об этом сообщил Владимир Путин участникам международного научно-практического форума "Без срока давности".

По словам президента РФ, необходимо бороться с любыми попытками пересмотреть вклад РФ в победу. В связи с этим глава государства также выделил значимость проекта, который помогает сохранять историческую память и воспитывать патриотическое молодое поколение.

"Во многом благодаря вам, вашей энергии и неравнодушию проводится большая работа по рассекречиванию архивных документов и судебных решений по признанию фактов бесчеловечных злодеяний нацистов против мирного населения и военнопленных. Реализуются и другие инициативы", – подчеркнул глава государства в телеграмме, которую зачитал начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.

Основной повесткой на форуме будет выработка единой позиции по осуждению нацизма в разрезе истории и противодействия ему в нынешнем мире с опорой на потенциал проекта.

Ранее Владимир Путин заявил, что в России необходимо создать национальный центр исторической памяти. Президент также добавил, что в 1945 году нацизм удалось победить, однако он не был изжит и продолжает существовать в том числе в виде русофобии. Он выразил мнение, что подлинные документы, в которых содержится информация о преступлениях, совершенных нацистами, должны быть доступны для всех граждан.

Эксперт рассказал, что предполагает документ о криминальных последствиях за нацизм