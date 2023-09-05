Путин предложил создать национальный центр исторической памяти в РФ

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В России необходимо создать национальный центр исторической памяти, поручения, направленные на реализацию этого проекта, будут даны по итогам заседания Российского организационного комитета "Победа". Об этом сообщил Владимир Путин.

"Я просил этот вопрос проработать, заняться им сегодня (5 сентября. – Прим. ред.), хотел бы услышать о результатах. Считаю, нам нужен такой центр", – сказал российский лидер в рамках заседания.

На встрече президент также добавил, что в 1945 году нацизм удалось победить, однако он не был изжит и продолжает существовать в том числе в виде русофобии.

"Он (нацизм. – Прим. ред.) снова проявляется в той же русофобии или антисемитизме, а героизация нацистских преступников, прямая пропаганда нацизма в прибалтийских странах, в той же Украине, вообще стали нормой, будто и не было Нюрнберга", – подчеркнул Путин.

Президент России выразил мнение, что подлинные документы, в которых содержится информация о преступлениях, совершенных нацистами, должны быть доступны для всех граждан. Он также напомнил, что со многих дел давно сняли гриф секретности.

"Большая работа по расследованию преступлений нацистов на оккупированных территориях идет в рамках проекта "Без срока давности". Гриф секретности снят со многих дел, хранящихся в ФСБ РФ и Минобороны РФ, и они должны быть доступны для граждан", – резюмировал Путин.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин в День памяти и скорби, 22 июня, заявлял, что мир снова столкнулся с нацизмом в лице киевского режима. Он напомнил, что 82 года назад в этот день началась Великая Отечественная война и события того времени до сих пор отзываются в сердцах многих граждан скорбью.

Парламентарий обратил внимание, что проявления нацизма есть и в современном мире. Например, украинские власти открыто заявляют о своих целях – это геноцид русских, то есть убийство как можно большего количества граждан РФ.



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