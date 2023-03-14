Россия видит, как нацизм охватывает все больше стран Европы – Лавров

Фото: телеграм-канал "МИД России"

Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Россия видит, как нацизм захватывает все больше государств в Европе. По его словам, актуальным вопросом на сегодняшний день остается человеческое отношение ко всем людям.

Дипломат подчеркнул, что в настоящее время необходимо научиться противостоять диктату, в какой бы форме он ни выражался.

"Мы видим не просто неонацизм, мы видим прямой нацизм, который охватывает все больше и больше европейских стран. Видим, как разрушается на наших глазах история, разрушаются святые памятники", – цитирует его ТАСС.

Ранее Лавров также заявлял, что РФ находится в эпицентре геополитической битвы. Он отметил, что происходящее в настоящее время на Украине похоже на войны, которые были в 1812 и 1941 годах. По его словам, те, кто хотел подчинить мир, собрали силы и направили их против России.

Министр задался вопросом, почему мировое сообщество отказывается видеть нацистские идеи, которые в настоящее время движут украинской властью.

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