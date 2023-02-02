У элит Германии выветривается память о жертвах нацизма – Путин

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Простые жители Германии помнят, что первыми жертвами нацистов стали немецкие антифашисты, однако у элит ФРГ эта память выветривается, заявил Владимир Путин. Об этом сообщает ТАСС.

"Первыми жертвами немецкого фашизма, нацизма были как раз немецкие антифашисты. И то, что такая память сохраняется, это очень хорошо, у простых граждан. К сожалению, у сегодняшних элит, судя по всему, память эта выветривается", – отметил президент РФ на встрече с представителями молодежных и патриотических организаций.

Ранее Путин заявил, что Россия продолжит рассекречивать исторические документы, связанные с Великой Отечественной войной. Говоря о данной инициативе министерства обороны РФ, президент высоко оценил ее важность.

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