02 февраля, 20:43Политика
У элит Германии выветривается память о жертвах нацизма – Путин
Фото: depositphotos/travelwitness
Простые жители Германии помнят, что первыми жертвами нацистов стали немецкие антифашисты, однако у элит ФРГ эта память выветривается, заявил Владимир Путин. Об этом сообщает ТАСС.
"Первыми жертвами немецкого фашизма, нацизма были как раз немецкие антифашисты. И то, что такая память сохраняется, это очень хорошо, у простых граждан. К сожалению, у сегодняшних элит, судя по всему, память эта выветривается", – отметил президент РФ на встрече с представителями молодежных и патриотических организаций.
Ранее Путин заявил, что Россия продолжит рассекречивать исторические документы, связанные с Великой Отечественной войной. Говоря о данной инициативе министерства обороны РФ, президент высоко оценил ее важность.
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