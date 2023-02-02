С Россией всегда кто-то боролся, в том числе информационно – Путин

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Против России всегда велась борьба, которая неизменно сопровождалась противостоянием в информационной сфере, заявил Владимир Путин на встрече с представителями молодежных и патриотических организаций. Об этом сообщает ТАСС.

"Есть такое понятие, как геополитика. Россия страна большая, <...> по территории самая большая в мире. И с этой страной всегда кто-то, не переставая, боролся. <...> Так было всегда. Это всегда сопровождалось такой сферой противоборства, как информация, информационное поле", – сказал президент.

По словам Путина, подобная картина сохранялась на протяжении всей российской истории. Он отметил, что специальная военная операция на Украине, которая также сопровождается информационным противостоянием, представляет собой обострение этой исторической борьбы. В связи с этим Путин отметил важность противодействия попыткам дезориентации россиян.

"Особенно и почти постоянно главной целевой аудиторией этого воздействия была молодежь – молодые люди, которые еще не знают, что было в прошлом, не могут, может быть, оценить сегодняшний день", – пояснил он.

Путин отметил, что противники России смогут добиться в этом успеха только в том случае, если российские власти не будут принимать соответствующих мер.

Ранее Путин на торжественном концерте в честь 80-летия победы в Сталинградской битве заявил, что Сталинград всегда будет символом несокрушимости российского народа и силы жизни. Президент напомнил, что город и его окрестности восстанавливали буквально с нуля всей страной.

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