Поставки оружия Киеву мотивируют РФ активнее задействовать свой потенциал – Песков

Фото: ТАСС/ЕРА/FRIEDEMANN VOGEL

Смысл заявления Владимира Путина о том, что России есть чем ответить на поставки бронетехники Украине, заключается в том, что действия Запада мотивируют Россию активнее задействовать свой потенциал, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

"(Это означает. – Прим. ред.), что у России (есть. – Прим. ред.) потенциал, и по мере того, как появляются поставленные коллективным Западом новые вооружения, Россия будет задействовать полнее имеющийся у нее потенциал", – сказал он.

Ранее Путин заявил, что Россия не обойдется бронетехникой при ответе на угрозы и это должен понимать каждый. Также президент отметил, что России вновь угрожают немецкими танками Leopard, а также ведут боевые действия руками бандеровцев. Путин подчеркнул, что России есть чем ответить.

В ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Путин заявил, что Россия при ответе на угрозы бронетехникой не обойдется

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