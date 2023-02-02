Россия продолжит рассекречивать документы времен ВОВ – Путин

Фото: zapravdu.mil.ru

Россия продолжит рассекречивать исторические документы, связанные с Великой Отечественной войной, заявил Владимир Путин на встрече с представителями молодежных и патриотических организаций. Об этом сообщает РИА Новости.

"Это очень хорошо, что наше военное ведомство, специальные службы сейчас из архива поднимают все больше и больше документов, рассекречивают. Обязательно будем делать это дальше", – сказал президент РФ.

Ранее Путин заявил, что варварские планы нацистов в 1945 году пресек именно народ СССР. По его словам, тогда советские люди отстояли свободу и независимость страны, а также спасли от уничтожения и порабощения еврейский и другие народы.

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