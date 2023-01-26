Большинство убитых нацистами евреев были гражданами СССР – Путин

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин в ходе встречи с главным раввином России Берлом Лазаром и главой Федерации еврейских общин Александром Бородой заявил, что большинство убитых нацистами евреев были гражданами СССР, это является болью государства. Об этом сообщается на официальном сайте президента РФ.

Встреча была приурочена к Международному дню памяти жертв холокоста, героев сопротивления.

"Вы знаете нашу позицию и сегодня. Она заключается в том, что мы категорически против предания забвению преступлений подобного рода, которые не имеют срока давности", – сказал Путин.

По словам президента, в России проводится политика против подобной преступности. Путин подчеркнул, что еврейские организации во всем мире поддерживают работу России. Он также отметил, что многие страны уклоняются от сотрудничества в этой сфере.

Путин отметил, что, несмотря на текущую политическую ситуацию, Россия продолжит работу по выявлению преступлений против еврейского общества.

Ранее Московская еврейская религиозная организация (МЕРО) отказалась комментировать призыв бывшего главного раввина Москвы Пинхаса Гольдшмидта к евреям покинуть Россию.

По словам пресс-секретаря МЕРО Ольги Есауловой, раввин Пинхас Гольдшмидт больше не работает в организации, поэтому не в ее компетенции комментировать его слова.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!