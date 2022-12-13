Главный раввин РФ зажжет первую ханукальную свечу в Москве 18 декабря

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Главный раввин России Берл Лазар 18 декабря зажжет в Москве первую свечу в ханукальном светильнике (ханукии). Об этом сообщает пресс-служба духовного лидера российских иудеев.

"Главный раввин России Берл Лазар примет участие в торжественном зажигании праздничного ханукального восьмисвечника", – говорится в сообщении.

Отмечается, что мероприятие пройдет в 17:00 на Площади Революции. Ханука длится восемь дней, ее празднование закончится в ночь на 26 декабря.

Ранее стало известно, что Госдума может рассмотреть перенос выходного дня с 8 января на 31 декабря. По мнению парламентариев, такой вариант предпочтительные для россиян, поскольку у них появится дополнительное время для подготовки к Новому году.



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