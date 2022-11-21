Госдума рассмотрит законопроект о выходном 31 декабря

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Государственная дума рассмотрит в первом чтении законопроект о федеральном выходном дне 31 декабря, который был внесен в нижнюю палату российского парламента еще в 2020 году. Об этом сообщает газета "Известия".

Разработанный депутатами от ЛДПР документ предполагает внесение изменений в статью 112 Трудового кодекса РФ, в соответствии с которым 31 декабря войдет в новогодние праздничные дни вместо 8 января. По словам главы комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, данная инициатива требует рассмотрения уже очень давно.

"Напомню, что за вакханалия у нас творилась несколько лет назад. Приходилось вмешиваться президенту, премьеру, некоторые регионы объявляли выходной в этот день самостоятельно. Этой инициативой предлагается закрепить 31 декабря выходным днем на постоянной основе по всей стране", – сказал он.

По мнению авторов проекта, если 31 декабря выпадает на рабочий день, многие граждане выполняют свои трудовые обязанности не в полном объеме, поскольку они заняты подготовкой к празднованию Нового года. Кроме того, многие сотрудники берут в этот день отгулы и оформляют отпуска за свой счет. Нилов отметил, что данную инициативу в 2020 году поддерживал Владимир Путин.

"О необходимости и важности отнесения 31 декабря к нерабочим праздничным дням свидетельствуют обращения граждан и организаций, а также многочисленные законопроекты по данному вопросу, внесенные в разные периоды в ГД", – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

По действующему законодательству 31 декабря является рабочим днем, если эта дата не выпадает на выходной. В 2021 году Михаил Мишустин принял решение о признании последнего дня года нерабочим, а в 2019 году аналогичное решение приняли большинство субъектов РФ.

В 2020 году Госдума отклонила законопроект депутатов ЛДПР о выходном дне 31 декабря. Депутат Ярослав Нилов отмечал, что такое решение было принято только для 2021 года.

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