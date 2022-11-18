Россияне выступили за проведение новогодних мероприятий на фоне СВО

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Почти все россияне (96%) заявили, что, несмотря на проведение спецоперации, стоит организовать новогодние представления для детей, сообщает "Газета.ру".

По данным исследования ВЦИОМ, 89% россиян указали на необходимость праздничных елей в городах. При этом 54% участников опроса заявили, что не следует запускать праздничные салюты.

Кроме того, 70% респондентов выступили за праздничное оформление городов при условии, что власти не будут покупать новую иллюминацию и украшения, хотя 14% россиян выразили мнение, что отказываться от украшений не нужно даже при необходимости дополнительных средств.

С инициативой не украшать города к празднику выступили 12% респондентов. При этом 85% опрошенных хотели бы, чтобы присутствовало праздничное оформление в магазинах и торговых центрах. 37% россиян призвали сделать оформление не таким пышным.

Ранее стало известно, что некоторые регионы России решили отказаться от празднования Нового года на фоне проведения СВО. Так, в Санкт-Петербурге не собираются организовывать в этом году благотворительный прием в Таврическом дворце и фестиваль "Рождественская звезда".

В Москве же Сергей Собянин предложил выбрать формат празднования Нового года жителям самостоятельно. Он назвал новогодние и рождественские праздники самыми любимыми и светлыми.

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