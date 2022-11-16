Уже 100 тысяч москвичей проголосовали за формат празднования Нового года в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Менее чем за сутки в голосовании, посвященном формату празднования Нового года в Москве, приняли участие 100 тысяч жителей столицы. Его запустили на портале "Активный гражданин", сообщает пресс-служба ГКУ "Новые технологии управления".

На данный момент большинство участников считают, что нужно украсить город к праздникам, но от массовых концертных мероприятий лучше отказаться. Такой вариант ответа поддержали 54% проголосовавших.

При этом голосование продолжается. На вопрос, как город должен праздновать Новый год, предлагается три варианта ответа. Оставить свой голос могут авторизованные пользователи mos.ru.

Ранее Сергей Собянин предложил выбрать формат празднования Нового года самостоятельно. Он назвал новогодние и рождественские праздники самыми любимыми и светлыми.

Мэр также напомнил, что новогодние торжества в Москве проходили даже в самые трагические моменты.

Отдать свой голос за вариант празднования Нового года в Москве можно по ссылке. На выбор жителям столицы представлены несколько вариантов. Горожане могут проголосовать за то, чтобы Новый год праздновать "так же, как и в прошлые годы, а вырученные от проведения мероприятий средства направить на поддержку участников специальной военной операции".

Другой вариант – "сделать новогоднее оформление города, но не проводить массовые концертные мероприятия, а вырученные от проведения мероприятий средства направить на поддержку участников специальной военной операции". Третий вариант предлагает не отмечать Новый год и не украшать город.

Собянин: москвичи проголосуют за формат празднования Нового года на портале "АГ"

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