Более 230 тысяч человек уже проголосовали за формат новогодних праздников в Москве

Сергей Собянин предложил москвичам самостоятельно выбрать, в каком формате столица отметит Новый год и Рождество на фоне проведения специальной военной операции. В частности, горожан спрашивают, стоит ли украшать Москву к праздникам. Проголосовать можно на портале "Активный гражданин". Выясняем, что на этот счет думают москвичи.



Следовать традициям?

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Мэр столицы в своем блоге напомнил, что за свою историю Россия пережила много трагических событий, в числе которых и Битва под Москвой в 1941 году. Тогда страна и ее граждане ощущали колоссальное напряжение, буквально каждая копейка была на счету. Но даже несмотря на это, в городских парках, Большом театре, на заводах, фабриках, в бомбоубежищах проходили праздники для детей и взрослых.





Сергей Собянин мэр Москвы Самое страшное, когда люди и страна впадают в депрессию, забывают о своих традициях, отказываются от человеческих радостей. Это как раз то, что нужно было врагу. Но так не произошло.

По словам Собянина, в настоящее время, учитывая непростую ситуацию, также встал выбор – отказаться от праздников или следовать традициям. Вместе с тем он назвал спорным вопрос, будет ли первый вариант экономически более выгоден.

"Потому что доходы от этих праздников, даже в бюджет, гораздо больше, просто кратно больше, чем экономия, которую можно получить. Доходы, которые получит Москва от проведения тех же рождественских праздников, вот их надо направить на помощь", – считает мэр.

Кроме того, искусственные ограничения могут нанести вред малому бизнесу, в котором задействованы миллионы людей, добавил Собянин.





Сергей Собянин мэр Москвы Уверен, не надо закупать новые новогодние конструкции, но в целом город должен быть украшен и приветлив. Чтобы у москвичей была возможность не только сидеть в домашних застольях, но и прогуляться по городу, пообщаться друг с другом. Зарядиться добрым новогодним и рождественским настроением.

Мэр подчеркнул, что окончательное решение примут жители столицы. Для этого на портале "Активный гражданин" создано новое голосование.

На вопрос о том, как Москва должна праздновать Новый год, предлагается три варианта ответа. Первый: оставить все как было раньше, а средства от мероприятий отправить на поддержку СВО. Второй – украсить город, но не проводить массовые торжества. При этом все вырученные деньги также передать на нужды солдат. Третий вариант предполагает полный отказ от украшений и мероприятий.

По данным портала "Активный гражданин", более 230 тысяч горожан уже дали ответ. Большинство выступает за то, чтобы Москва была украшена, но массовые мероприятия не проводились.



Мнение горожан

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Мама в декрете Юлия рассказала Москве 24, что родителям маленьких детей важно, чтобы город был украшен к праздникам. При этом от массовых мероприятий действительно можно отказаться в пользу более камерных, считает она.





Юлия жительница Москвы Те, кто с детьми, стараются не смотреть на всю ту обстановку, которая творится в мире, и сохранить позитивный настрой дома. Родители детей по-любому будут справлять праздник. И классно, когда вокруг все этому способствует. Может быть, и не надо делать пышные празднества, но украшать Москву все таки-стоит.

По словам Юлии, также это нужно сделать ради гостей города. "Люди приезжают, чтобы посмотреть на украшенную Красную площадь, окунуться в эту сказку. А если все будет серым, настроение будет еще хуже", – добавила она.

В свою очередь, журналист Алексей полагает, что в такое сложное время нельзя отменять новогодние праздники и нужно отмечать их так же широко, как раньше.





Алексей житель Москвы Главное, мы не имеем права отбирать этот праздник у детей, многие из них еще верят в Деда Мороза и всегда с нетерпением ждут боя курантов и подарков под елкой. Давайте мы, взрослые, поможем им не разувериться в том, что волшебство существует. А какое волшебство возможно без новогодней елки, Деда Мороза и других символов начала января?

По мнению Алексея, сейчас людям, как никогда раньше, необходимо ощутить радость и положительные эмоции.

При этом есть и те, кто считает, что от празднования Нового года и Рождества в Москве лучше отказаться. Пиар-менеджер Кирилл поделился с Москвой 24 мнением, что те, кому хочется веселья, могут украсить квартиру и встретить торжество в кругу друзей или семьи.

