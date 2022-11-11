Столичные предприниматели рассказали о планах на новогодние корпоративы

До новогодних праздников остается чуть больше полутора месяцев, однако работодатели не спешат бронировать площадки для проведения пышных корпоративов. Более того, некоторые и вовсе отказываются от увеселительных мероприятий либо отдают предпочтение форматам поскромнее. Рассказываем, как обстоят дела в московских компаниях.



Без пышного застолья

Некоторые столичные компании отказались от традиционного крупного торжества к новогодним праздникам в пользу более камерных мероприятий. Одной из таких организаций стало агентство недвижимости "Перспектива24". Директор фирмы Дмитрий Семененко рассказал Москве 24, что руководство пошло на этот шаг не ради экономии средств, а по этическим соображениям.

"Офисы нашей компании находятся в 120 городах, и в общем чате директоров очень часто звучит вопрос – как отпраздновать корпоратив, этично или не этично сейчас делать это. И многие из директоров нашей сети отказываются от организации праздника в этом году", – отметил он.

По словам Семененко, раньше новогодний корпоратив в их сети отмечали пышно – в зале на 1 000 человек, с выступлениями популярных исполнителей, приглашенными звездами, застольем и конкурсами.





Дмитрий Семененко директор агентства недвижимости "Перспектива24" В этом году мы не будем делать такие вещи. У нас будет просто вечер, когда мы встретимся, посидим, поужинаем, обсудим уходящий год, поговорим о планах на будущее. Было бы здорово этот эмоционально насыщенный год отпустить в прошлое. Вечер будет больше похож на отчет в неформальной обстановке.

Предприниматель отметил, что недовольства таким решением со стороны сотрудников нет. "Никто не ожидает пышных торжеств, ни у кого нет желания веселиться на сцене. Мы идем на этот шаг не ради экономии бюджета, а по этическим соображениям", – подчеркнул он.

Еще один столичный предприниматель, руководитель аудиторско-консалтинговой группы "АИП" Сергей Елин также рассказал Москве 24, что праздник в компании будет, но в другом формате.





Сергей Елин руководитель аудиторско-консалтинговой группы "АИП" Мы оптимизировали формат мероприятия еще с пандемии и в этом году будем его придерживаться. До пандемии бюджет на корпоратив, место, программа были совсем другие. Сейчас торжество пройдет без излишеств, в минимальном формате. Сотрудники, у которых есть дети, получат подарки от компании.

"Горизонт планирования очень сузился, мы видим реакции со стороны других игроков нашего рынка, что стало хуже с поступлением денег в бюджет, какие-то проекты ставятся на стоп, негативная тенденция присутствует. Поэтому у многих людей в приоритете экономия бюджета, а не праздник", – добавил Елин.

В агентстве недвижимости "PRO ОБМЕН" тоже отказались от традиционного корпоратива. Об этом Москве 24 рассказала руководитель компании Екатерина Никитина.

"Вместо этого мы сделаем интерактивное мероприятие. К тому же у нас есть новые сотрудники, которых очень хочется вовлечь и адаптировать в коллективе. Рассматриваем что-то вроде боулинга или другой активности", – уточнила она.





Екатерина Никитина руководитель агентства недвижимости "PRO ОБМЕН" Не хочется провоцировать увеселительную активность, кажется, что это не совсем к месту. Хочется больше командообразующих мероприятий, чтобы поднять дух у сотрудника, нежели танцы в ресторане.

По словам Никитиной, компания вряд ли сэкономит на таком формате. Однако для сотрудников поход в боулинг выйдет дешевле, чем в ресторан.

"Пойти в боулинг можно в повседневной одежде, а на вечернее мероприятие в ресторан у девушек обычно возникает проблема – найти новый наряд, сделать прическу и макияж. Так что для сотрудников это даже выгоднее", – заключила руководитель агентства.



Ради корпоративного духа

Среди столичных предпринимателей есть и те, кто считает, что корпоратив нужно провести без особых ограничений, чтобы отвлечь сотрудников от негативных факторов. Руководитель ООО "Линия МедКонтроля" Юлия Манн рассказала Москве 24, что, прежде чем приступить к организации мероприятия, работникам предложили пройти опрос.





Юлия Манн руководитель ООО "Линия МедКонтроля" Большой процент успеха компании зависит от эмоционального состояния сотрудников, именно поэтому мы решили изменить формат корпоратива и провели опрос среди коллег с вопросом: "Что помогло бы вам забыть обо всех проблемах и беспокойствах?" Получив ответ от большинства сотрудников "поездка в горы", я предложила им то, в чем они эмоционально нуждались.

В этом году вместо традиционного похода в бильярд или боулинг и фуршета сотрудники отправятся в десятидневный тур на Эльбрус. По словам Юлии Манн, это позволит специалистам отвлечься от внешних факторов и правильно настроиться на работу в следующем году.

Руководитель пиар-агентства PGR agency Анастасия Бастрыкина тоже считает, что сотрудникам компании важно отметить праздник и получить подарки, потому что они этого заслужили.





Анастасия Бастрыкина руководитель пиар-агентства PGR agency У нас не было традиции делать большие корпоративы. Конечно, мы отмечали с сотрудниками Новый год, но акцент всегда был на позитивную атмосферу и на подарки работникам. Большие залы нам также не требовались для этого. Для не очень крупных компаний это привычный уютный формат, нацеленный на общение и подведение итогов.

По словам Бастрыкиной, в этом году нет причин отказываться от такого формата. Единственное, что поменяется, – это пожелания сотрудников друг другу.

"Невозможно делать вид, что ничего не происходит. Это общий праздник для всей страны, и хочется, чтобы везде было радостно и спокойно. Поэтому что точно поменяется, так это пожелания друг другу и желания, которые будут загадываться. В остальном, конечно, и в этом году праздник отметим и сотрудники, как обычно, получат подарки. Они ведь очень старались весь год", – заключила руководитель агентства.

Найти новый формат корпоратива без пышного торжества и праздничной программы – самое оптимальное решение в этом году. Руководителям не стоит отказывать сотрудникам в празднике. Об этом Москве 24 рассказала эксперт по работе с персоналом Алина Манцева.





Алина Манцева эксперт по работе с персоналом Вместо большого мероприятия можно просто собраться в офисе хотя бы на час, пожелать друг другу хорошего настроения, подвести итоги. Это объединяет, воспитывает лояльность к компании, а также это очень важно с точки зрения адаптации новых сотрудников.

Кроме того, это возможность пообщаться с руководством компании в неформальной атмосфере, продолжила Манцева.

"Поэтому моя рекомендация – так или иначе отметить завершение года. Если все-таки провести корпоратив не получается, то альтернативой могут стать подарки для сотрудников. Также есть еще одна добрая традиция, которая набирает обороты в российских компаниях, – сделать взнос в благотворительный фонд или собрать подарки для нуждающихся", – порекомендовала эксперт.

По словам специалиста, для новогодних мероприятий руководителям не стоит выбирать формат бизнес-игр. Лучше дать сотрудникам отвлечься от рабочих дел и пообщаться в расслабленной атмосфере.