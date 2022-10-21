Организаторы мероприятий назвали процент отмененных новогодних корпоративов на фоне СВО

Более половины россиян поддерживают отказ от новогодних праздничных мероприятий в 2022 году, показал опрос. Такой настрой люди, в частности, обосновывают неуместностью торжеств во время специальной военной операции. Разбираемся, что будет с праздничными гуляньями и корпоративами в этом году.
Решение регионов
В связи с частичной мобилизацией ряд российских регионов решили отказаться или сократить праздничные мероприятия к Новому году. Сэкономленные таким образом средства планируется передать на поддержку мобилизованных россиян, а также их семьям.
В частности, об отказе от гуляний заявили власти Санкт-Петербурга. На Дворцовой площади и Невском проспекте не будут организовывать праздничные концерты. Не состоится и новогодний фейерверк. Также отменен благотворительный прием в Таврическом дворце. При этом в городском календаре сохранили "детские елки" и прочие новогодние программы для семей с детьми.
"Сэкономленные средства используем для приобретения дополнительного снаряжения и оснащения для добровольцев и мобилизованных", – сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Такое же решение приняли и нижегородские власти. Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своем телеграм-канале рассказал, что на Новый год в городе не будет массовых гуляний, фейерверков, концертов. Все сэкономленные деньги пойдут на поддержку семей мобилизованных.
Сократить расходы на новогодние праздники или вообще отменить их решили власти Курганской, Ростовской, Калужской, Мурманской, Смоленской, Брянской, Курской и Ленинградской областей, Забайкалья, Калининграда, Чечни, Калмыкии и других регионов.
При этом в Минобороны рассказали, что Вооруженные силы России имеют все необходимые средства для оснащения военнослужащих и надобности в отмене новогодних праздников нет. В ведомстве также выразили признательность регионам за поддержку мобилизованных.
Готовность россиян
По данным опроса ВЦИОМ, 59% россиян знают о том, что региональные власти планируют отменить новогодние гулянья.
Три четверти опрошенных (74%) поддерживают данное решение или поддержат, если оно будет принято. Из них 47% респондентов объяснили свой ответ желанием помочь российской армии.
Еще 24% считают, что в период специальной военной операции на Украине веселиться неуместно. При этом 7% полагают, что такой подход позволит приблизить окончание СВО, а 6% сказали, что это важно с точки зрения моральной поддержки военнослужащих.
Опрос также показал желание россиян отмечать корпоративы. В частности, 54% респондентов выступают за отказ от проведения корпоративного торжества. Еще 30%, наоборот, хотели бы, чтобы мероприятия состоялись. Затруднение этот вопрос вызвал у 16% опрошенных.
Праздник другого формата
После того как в РФ началась частичная мобилизация, Национальная ассоциация организаторов мероприятий (НАОМ) провела опрос среди членов организации. Результаты показали, что 20% компаний, которые запланировали новогодний корпоратив после 21 сентября, отказались от этого решения и услуг праздничных агентств. Об этом Москве 24 рассказал пресс-секретарь Национальной ассоциации организаторов мероприятий Станислав Грушевский.
По словам Грушевского, во время пандемии сложилась тенденция, что клиенты перестали заранее планировать праздник, так как боялись прогнозировать что-то на месяцы вперед. В период непростой внешнеполитической ситуации тоже никто не спешит подписывать контракт с компанией – организатором торжества, вносить деньги за бронь площадки.
"Поэтому оставшиеся 80% клиентов находятся в замороженном состоянии. И вполне возможно, что к Новому году и их не останется", – считает эксперт.
Несмотря на нежелание устраивать корпоративный праздник, растет спрос на мероприятия другого формата, продолжил представитель НАОМ.
Как правило, такие мероприятия рассчитаны на небольшой круг людей или отдел компании, количество вложенных в них средств будет минимально, заключил Грушевский.