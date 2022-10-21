Организаторы мероприятий назвали процент отмененных новогодних корпоративов на фоне СВО

Более половины россиян поддерживают отказ от новогодних праздничных мероприятий в 2022 году, показал опрос. Такой настрой люди, в частности, обосновывают неуместностью торжеств во время специальной военной операции. Разбираемся, что будет с праздничными гуляньями и корпоративами в этом году.



Решение регионов

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

В связи с частичной мобилизацией ряд российских регионов решили отказаться или сократить праздничные мероприятия к Новому году. Сэкономленные таким образом средства планируется передать на поддержку мобилизованных россиян, а также их семьям.

В частности, об отказе от гуляний заявили власти Санкт-Петербурга. На Дворцовой площади и Невском проспекте не будут организовывать праздничные концерты. Не состоится и новогодний фейерверк. Также отменен благотворительный прием в Таврическом дворце. При этом в городском календаре сохранили "детские елки" и прочие новогодние программы для семей с детьми.

"Сэкономленные средства используем для приобретения дополнительного снаряжения и оснащения для добровольцев и мобилизованных", – сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Такое же решение приняли и нижегородские власти. Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своем телеграм-канале рассказал, что на Новый год в городе не будет массовых гуляний, фейерверков, концертов. Все сэкономленные деньги пойдут на поддержку семей мобилизованных.





Юрий Шалабаев мэр Нижнего Новгорода Средства, которые планировалось направить на эти мероприятия, будут направлены в том числе на обеспечение льгот семьям мобилизованных. Это плата за детские сады, за питание в школах, за "продленку", за дополнительное образование.

Сократить расходы на новогодние праздники или вообще отменить их решили власти Курганской, Ростовской, Калужской, Мурманской, Смоленской, Брянской, Курской и Ленинградской областей, Забайкалья, Калининграда, Чечни, Калмыкии и других регионов.

При этом в Минобороны рассказали, что Вооруженные силы России имеют все необходимые средства для оснащения военнослужащих и надобности в отмене новогодних праздников нет. В ведомстве также выразили признательность регионам за поддержку мобилизованных.



Готовность россиян

По данным опроса ВЦИОМ, 59% россиян знают о том, что региональные власти планируют отменить новогодние гулянья.

Три четверти опрошенных (74%) поддерживают данное решение или поддержат, если оно будет принято. Из них 47% респондентов объяснили свой ответ желанием помочь российской армии.

Еще 24% считают, что в период специальной военной операции на Украине веселиться неуместно. При этом 7% полагают, что такой подход позволит приблизить окончание СВО, а 6% сказали, что это важно с точки зрения моральной поддержки военнослужащих.

Опрос также показал желание россиян отмечать корпоративы. В частности, 54% респондентов выступают за отказ от проведения корпоративного торжества. Еще 30%, наоборот, хотели бы, чтобы мероприятия состоялись. Затруднение этот вопрос вызвал у 16% опрошенных.



Праздник другого формата

После того как в РФ началась частичная мобилизация, Национальная ассоциация организаторов мероприятий (НАОМ) провела опрос среди членов организации. Результаты показали, что 20% компаний, которые запланировали новогодний корпоратив после 21 сентября, отказались от этого решения и услуг праздничных агентств. Об этом Москве 24 рассказал пресс-секретарь Национальной ассоциации организаторов мероприятий Станислав Грушевский.





Станислав Грушевский пресс-секретарь Национальной ассоциации организаторов мероприятий В допандемийные времена сентябрь и октябрь были очень горячими месяцами для агентств, которые работают на корпоративном рынке. В Москве не так много площадок, рассчитанных на тысячу человек, поэтому в это время уже были забронированы все крупные площадки.

По словам Грушевского, во время пандемии сложилась тенденция, что клиенты перестали заранее планировать праздник, так как боялись прогнозировать что-то на месяцы вперед. В период непростой внешнеполитической ситуации тоже никто не спешит подписывать контракт с компанией – организатором торжества, вносить деньги за бронь площадки.

"Поэтому оставшиеся 80% клиентов находятся в замороженном состоянии. И вполне возможно, что к Новому году и их не останется", – считает эксперт.

Несмотря на нежелание устраивать корпоративный праздник, растет спрос на мероприятия другого формата, продолжил представитель НАОМ.





Станислав Грушевский пресс-секретарь Национальной ассоциации организаторов мероприятий Стресс из-за пандемии и текущей ситуации вызывает спрос на решения, которые связаны с психологическим комфортом сотрудников. Меняется формат мероприятий с чисто развлекательного в сторону командообразующего, чтобы психологически поддержать людей.

Как правило, такие мероприятия рассчитаны на небольшой круг людей или отдел компании, количество вложенных в них средств будет минимально, заключил Грушевский.