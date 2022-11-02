В России упал спрос на звезд и комиков для новогодних корпоративов

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В России уменьшился спрос на новогодние корпоративы с артистами и комиками, сообщает РБК со ссылкой на Национальную ассоциацию организаторов мероприятий (НАОМ).

По данным НАОМ, большинство организаций сократило бюджеты на организацию подобных мероприятий в конце 2022 года примерно на 20% по сравнению с 2021 годом. При этом чаще всего компании стали интересоваться более деловыми вечерами, например в формате "итоги года".

В Ассоциации также уточнили, что в связи с падением спроса сократились и гонорары звезд за участие в подобных корпоративах. Так, в настоящее время они колеблются от 600 тысяч до 1 миллиона рублей за мероприятие. Также известно, что достаточно большое количество компаний отложили принятие решения о проведении праздника на ноябрь.

Также в этом году россияне больше склоняются к празднованию внутри отдела в самом офисе. Некоторые же готовы на выездные мероприятия, но небольшим составом, например в Дагестан, Казань и ближнее зарубежье.

Ранее сообщалось, что каждый третий российский регион решил не проводить новогодние праздники из-за специальной военной операции на Украине. При этом в некоторых городах все же решили не отказываться от проведения праздников для детей.

В Минобороны России заявили, что необходимости в отказе от празднования Нового года нет. По словам замминистра обороны генерал-полковника Виктора Горемыкина, российская армия обеспечена всем необходимым.



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