Община Москвы отказалась комментировать слова экс-главного раввина столицы

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Московская еврейская религиозная организация (МЕРО) отказалась комментировать призыв бывшего главного раввина Москвы Пинхаса Гольдшмидта к евреям покинуть Россию, сообщает РИА Новости.

По словам пресс-секретаря МЕРО Ольги Есауловой, раввин Пинхас Гольдшмидт больше не работает в организации, поэтому не в ее компетенции комментировать его слова.

"Он делает те заявления, которые считает нужными", – сообщила она.

Ранее бывший главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт призвал евреев покинуть Россию на фоне СВО. Он предположил, что с февраля РФ покинули от 25 до 30% евреев, также они покидают Украину, уезжая в качестве беженцев в Германию, Австрию и Румынию. Также он высказал мнение, что Владимир Зеленский "разыгрывает еврейскую карту, чтобы попросить помощи у Израиля".

В июле текущего года Гольдшмидт ушел с поста главного раввина Москвы по истечении контракта. Сейчас он находится в Израиле. Тогда сообщалось, что в отставке Гольдшмидта нет политической составляющей. В организации сообщали, что Гольдшмидта не могли уволить, так как его давно знают и любят.

Директор программ Московской хоральной синагоги Александр Каргин прокомментировал тогда очередное интервью Гольдшмидта. По его словам, это было интервью для западного издания, в котором были сказаны "спорные утверждения, ложные вещи и подтасовка некоторых фактов".

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