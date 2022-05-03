В московской синагоге объявили об отъезде главного раввина столицы

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт покинул столицу. Об этом сообщила радиостанция "Говорит Москва" со ссылкой на директора программ столичной синагоги Александра Каргина.
По его словам, остальное руководство синагоги осталось на своих местах. Они продолжают работу в штатном режиме.
Каргин пояснил, что Гольдшмидт опубликовал письмо, в котором переложил временное исполнение обязанностей главного раввина на другого человека. Свое решение он связал с болезнью отца.
"Он в ближайшее время не будет в Москве. В этом письме не говорится, что это как-то связано с ситуацией на Украине, он не заявлял о своей позиции", – отметил Каргин.
Ранее сообщалось, что Ксения Собчак продала квартиру в элитном жилом комплексе в центре Москвы за 10,3 миллиона долларов. По некоторым данным, недвижимость была приобретена на этапе строительства в 2019 году и тогда стоила 300 миллионов рублей.
До этого в СМИ появилась информация о том, что телеведущая в спешке покинула Россию и улетела в Стамбул. Позже Собчак эти слухи опровергла. Она объяснила, что не собирается никуда сбегать, а просто отправилась с ребенком в отпуск.
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