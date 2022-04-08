Собчак продала квартиру в центре Москвы почти за миллиард рублей – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Журналист и телеведущая Ксения Собчак продала квартиру в элитном жилом комплексе в центре Москвы за 10,3 миллиона долларов. В настоящее время это чуть больше 784 миллионов рублей, однако с учетом курса на момент продажи она стоила почти миллиард рублей. Об этом сообщает газета "Известия".

Речь идет об апартаментах в районе Хамовники. Метраж квартиры неизвестен. По некоторым данным, недвижимость была приобретена на этапе строительства в 2019 году и тогда стоила 300 миллионов рублей.

Сделка с новым владельцем была, предположительно, совершена в период с 21 по 25 марта. По словам эксперта по элитной недвижимости Елены Юргеневой, дом, в котором у Собчак была квартира, является одним их лучших элитных жилых комплексов в столице. Из его окон открываются виды на набережную Москвы-реки, а также на "Москва-Сити".

В начале марта в СМИ появилась информация о том, что телеведущая в спешке покинула Россию и улетела в Стамбул. Позже Собчак эти слухи опровергла. Она объяснила, что не собирается никуда сбегать, а просто отправилась с ребенком в отпуск.