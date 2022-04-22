Алекперов заявил, что после ухода из "Лукойла" он не планирует покидать РФ

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Бизнесмен и основатель крупнейшей в РФ частной нефтяной компании "Лукойл" Вагит Алекперов после ухода из компании не собирается уезжать из страны и продолжит заниматься социальными и благотворительными проектами. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Россия 24".
"Я россиянин, я патриот своей страны, я не собираюсь уезжать из страны, у меня много планов – это развитие социальных проектов. Я люблю наши северные города, я продолжу развивать город Когалым и другие северные города. То есть мы много сделали, но делала там не только компания, у меня очень много личных инвестиций, которые направлены на социальные проекты в этих городах, у меня прекрасный музей, который вы видите, я люблю искусство. Я продолжу заниматься социальными проектами и благотворительностью", – отметил бизнесмен.
По словам Алекперова, причиной его ухода из компании стали персональные санкции против него, введенные до этого Великобританией и Австралией.
"Все знают, что на меня наложены персональные санкции, английские и австралийские. Это мешает развитию компании. Санкции не касаются самой компании "Лукойл", они касаются лично меня. Поэтому я принял решение дистанцироваться от деятельности компании", – пояснил экс-глава "Лукойла".
Он отметил, что на сегодняшний день не является ни членом правления, ни президентом компании, ни членом совета директоров. Поэтому, как подчеркнул Алекперов, компания с ним больше не связана никаким образом.
"У меня не контрольный пакет, поэтому компания может спокойно развиваться", – заключил Алекперов.
О том, что Вагит Алекперов покинул должность главы "Лукойла", стало известно 21 апреля. Соответствующее уведомление он направил председателю совета директоров компании.
Совет директоров "Лукойла" назначил на 30 мая внеочередное собрание акционеров в заочной форме для досрочного прекращения полномочий Алекперова и назначении нового президента компании. На данный момент временным единоличным исполнительным органом назначен первый исполнительный вице-президент Вадим Воробьев.
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