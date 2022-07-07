В Московской синагоге рассказали подробности ухода главного раввина

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
В отставке главного раввина Пинхаса Гольдшмидта нет политической составляющей. Об этом рассказал директор программ Московской хоральной синагоги Александр Каргин в эфире радиостанции "Говорит Москва".
По его словам, у Гольдшмидта закончился срок действия трудового контракта, из-за чего он покинул должность.
"Просто есть члены общины, в том числе и я, которые были не согласны с теми политическими заявлениями, которые он сделал в своем недавнем интервью. Было озвучено такое несогласие. Было интервью для западного издания, в котором были сказаны крайне спорные утверждения, очевидные ложные вещи, подтасовка фактов некоторых", – сказал Каргин.
Он отметил, что в настоящее время вопрос о преемнике в общине не обсуждается. Сейчас ей руководит Давид Юшуваев.
Представитель синагоги предположил, что заявления Гольдшмидта могут быть связаны с его желанием получить должность в Европе. По его словам, сейчас у него решается вопрос о получении какой-то должности в еврейских структурах на Западе.
О том, что Гольдшмидт покинул должность главного раввина Москвы, стало известно накануне. Тогда представитель пресс-службы Московской еврейской религиозной общины заявил, что у него закончился срок действия контракта. В организации добавили, что Гольдшмидта не могли уволить, так как его давно знают и любят.
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