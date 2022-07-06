Пинхас Гольдшмидт перестал быть главным раввином Москвы

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Главный раввин Москвы, раввин Московской хоральной синагоги Пинхас Гольдшмидт покинул должность, сообщает ТАСС.

"...его не увольняли, у него закончился контракт. Как мы могли его уволить? Мы же его так давно знаем и любим", – заявил представитель пресс-службы московской еврейской религиозной общины.

На данный момент неизвестно, кто может занять должность главного раввина столицы.

Ранее радиостанция "Говорит Москва" со ссылкой на директора програм Александра Каргина объявила, что главный раввин столицы Пинхас Гольдшмидт покинул город. При этом остальное руководство синагоги осталось на своих местах.