Медведев предложил назвать Украину "Свинским Бандера-рейхом" из-за идеи переименовать РФ

Фото: РИА Новости/Екатерина Штукина

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал идею украинского лидера переименовать Россию в Московию.

В своем телеграм-канале он предложил назвать Украину Schweinisch Bandera-Reich, что в пееводе звучит как Свинский Бандера-рейх.

"Верховный киевский нацист поручил проработать вопрос о переименовании России в Московию. Ну что тут сказать… Наш ответ? Нет, конечно, не Хохляндия. И уж тем более не Малороссия. Только Schweinisch Bandera-Reich. Exakt!" – написал Медведев.

Ранее Владимир Зеленский поручил премьер-министру страны Денису Шмыгалю проработать вопрос о возможности переименования России в Московию. Петиция о переименовании, размещенная на сайте Зеленского, набрала необходимые для ее официального рассмотрения 25 тысяч голосов в феврале. Внесена она была еще в конце ноября 2022 года.

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет, в ответ на публикацию петиции, выступил с предложением переименовать Украину в американскую колонию Бандерштат. По его мнению, подобные петиции являются бредовыми и глупыми формами, через которые пытаются самовыражаться украинские националисты.

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