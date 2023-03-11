Зеленский поручил премьер-министру проработать вопрос о переименовании России в Московию

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру страны Денису Шмыгалю проработать вопрос о возможности переименования России в Московию. Об этом сообщает РИА Новости.

Петиция о переименовании России в Московию, размещенная на сайте Зеленского, набрала необходимые для ее официального рассмотрения 25 тысяч голосов в феврале. Внесена она была еще в конце ноября 2022 года.

"Поднятый в петиции вопрос требует тщательной проработки... Я обратился к премьер-министру Украины с просьбой о его комплексной проработке, в частности, с привлечением научных учреждений", – заявил Зеленский.

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет, в ответ на публикацию петиции, выступил с предложением переименовать Украину в американскую колонию Бандерштат. По его мнению, подобные петиции являются бредовыми и глупыми формами, через которые пытаются самовыражаться украинские националисты.

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