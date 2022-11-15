На Украине создали петицию о запрете въезда для россиян на 100 лет

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На Украине создали петицию с призывом запретить въезд гражданам России сроком на 100 лет. Документ опубликован на сайте офиса президента Владимира Зеленского.

"Запретить въезд на Украину гражданам России. Срок запрета на въезд – 100 лет", – говорится в сообщении.

Документ зарегистрировали во вторник, 15 ноября. Петиция смогла набрать порядка 30 голосов из 25 000, нужных для рассмотрения украинским лидером.

Ранее Зеленский призвал мировых лидеров закрыть границы для россиян на год и подождать результатов. По мнению украинского президента, подобные ограничения являются простыми, но эффективными в вопросе влияния на Владимира Путина.

Российская сторона продолжает специальную военную операцию на Украине. О ее старте Путин объявил в ночь на 24 февраля.

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