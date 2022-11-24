В офисе Зеленского создали петицию о переименовании РФ в Московию

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Петицию с просьбой переименовать Россию в Московию опубликовали на сайте офиса украинского президента Владимира Зеленского.

"Официально переименовать название Россия на Московия. Заменить термин русский на московский, Российская Федерация на Московская Федерация", – говорится в сообщении.

На данный момент документ набрал порядка 50 голосов из 25 тысяч, необходимых для рассмотрения президентом.

Как указано на сайте, до завершения голосования осталось еще 92 дня.

До этого в президентском офисе создали петицию с призывом запретить въезд гражданам России сроком на 100 лет. Она смогла набрать 1 814 голосов из 25 000, нужных для рассмотрения украинским лидером.

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