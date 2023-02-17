Фото: телеграм-канал Arestovich/Official

Бывший советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что украинцы на самом деле являются русскими. Он отметил, что Москва забрала себе название Русь.

Политик уверен, что 302 года назад случилась главная кража – присвоение Москвой Руси.

"Ни Грузия, ни Литва, ни Латвия, ни Эстония не конкурируют с Москвой за первородство. А мы конкурируем. Мы здесь русские на самом деле… Московия украла бренд, и, значит, мы должны исчезнуть. Задача, чтобы мы исчезли, забыли, кто мы", – цитирует РИА Новости Арестовича.

Осенью 2022 года Зеленский заявлял, что Киев "будет только за" возвращение Крыма в состав Украины невоенным путем. Он говорил, что Украина продолжит вооруженное противостояние с Россией до тех пор, пока она не вернет под контроль все потерянные территории.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на слова Зеленского и отметил, что они свидетельствуют о нежелании и неспособности Киева решить вопрос мирным путем. Он пояснил, что Москва ассоциирует эту тему с отчуждением российской территории.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Украину принять тот факт, что она потеряла регионы на востоке и юге страны, перешедшие под контроль России. Он считает, что обсуждать этот вопрос поздно – это нужно было делать в феврале или марте.

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