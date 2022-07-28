Захарова прокомментировала слова Зеленского о наследнице Киевской Руси

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова Владимира Зеленского о том, что Украина является единственной наследницей Киевской Руси.

"Княже Володимир, тогда чур не обижаться, что часть Украины будут называть Русью. Сам сказал. Молодец", – написала Захарова в своем телеграм-канале.

Зеленский ранее заявил, что Украина является единственной и законной наследницей Киевской Руси.

"Она (Украина. – Прим. ред.) единственная законная наследница Киевской Руси, достижений наших правителей Аскольда и Дира, вещего Олега, князя Игоря, равноапостольной княгини Ольги, Владимира Великого, Ярослава Мудрого, Владимира Мономаха", – заявил украинский лидер.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Украину принять тот факт, что она потеряла регионы на востоке и юге страны, перешедшие под контроль РФ.

Белорусский лидер считает, что обсуждать этот вопрос поздно – это нужно было делать в феврале или марте. Кроме того, по мнению Лукашенко, Россия еще не использовала на Украине все силы, которые могла бы.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.