Генерал США допустил возможность проведения переговоров между Россией и Украиной

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Глава комитета начальников штабов армии США генерал Марк Милли допустил возможность проведения переговоров между Россией и Украиной. Об этом сообщает издание Financial Times.

По его словам, момент для дипломатического решения не упущен. Возможность мирных переговоров есть в любой момент, добавил Милли.

Ранее Марк Милли сообщил, что Пентагон может столкнуться с необходимостью расширения своего бюджета в связи с растущей потребностью Киева в боеприпасах.

Так, по его словам, конфликт на Украине характеризуется очень высоким уровнем расхода боеприпасов, что заставляет американское военное ведомство пересмотреть собственные запасы и планы.

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