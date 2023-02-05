Главком ВСУ тайно сообщил США о потерях Украины – экс-советник Пентагона

Фото: Министерство обороны РФ

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор рассказал, как главком украинской армии Валерий Залужный сообщил американским военачальникам о 257 тысячах погибших с начала вооруженного конфликта. Об этом он сказал на своем YouTube-канале.

Макгрегор напомнил, что Залужный встречался в Штатах с главой Пентагона Ллойдом Остином и генералом Марком Милли.

"По данным источников, он тайно сообщил им, что Украина потеряла 257 тысяч человек с начала (боевых действий. – Прим. ред.)", – отметил он.

Ранее Макгрегор заявил, что Соединенные Штаты видят близость поражения Украины и призывают европейских союзников к отправке все большего количества военной техники, чтобы затянуть боевые действия. Он считает, что Вашингтон не хочет допустить полного фиаско на Украине.

В ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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