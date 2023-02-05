Арестович предупредил ВСУ о скорых неприятностях

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович предупредил, что ВСУ ждут неприятности в ближайшие месяцы, поскольку численность и мощь российской армии заметно выросли.

"Некоторых неприятностей нам, видимо, не избежать. Уж больно большая группировка собирается, превышающая нас и по численности после мобилизации, и по-прежнему превышающая по вооружениям", – отметил он.

Арестович уверен, что украинские войска не смогут избежать "кровавой драки". По его мнению, ситуация в зоне боевых действий будет похожа на ту, что была в мае-июне 2022 года.

Ранее Арестович заявил, что украинские силы могут не одержать победу в конфликте с участием России.

По мнению экс-советника, на Украине началась борьба за власть, способная в кратчайшие сроки привести к поражению. Он также отметил, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому стоит прислушаться к словам президента Польши Анджея Дуды о возможном скором исчезновении Украины.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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