ВС РФ уничтожили за сутки более 115 украинских военнослужащих – Минобороны

Фото: телеграм-канал "Минобороны Москвы"

Вооруженные силы РФ уничтожили за сутки более 115-ти украинских военнослужащих Об этом сообщает в официальном телеграм-канале Минобороны РФ.

"На Донецком направлении в ходе наступательных действий подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции", – отметили в ведомстве.

В Минобороны уточнили, что ракетные войска и артиллерия группировки нанесла поражение военным и технике 110-й механизированной, 35-й и 36-й бригад морской пехоты Украины.

Кроме того, ВС РФ нанесла удар по 118-й бригаде территориальной обороны в районах населенных пунктов Спорное, Авдеевка и Красногоровка ДНР.

В ведомстве отметили, что за сутки также были ликвидированы 3 боемашины пехоты, 4 автомобиля, гаубица Д-20 и гаубица Д-30 в Яснобродовке и Победе ДНР.

Ранее сообщалось, что российские разведчики Западного военного округа захватили позиции ВСУ, которые в том числе обороняли наемники из Польши.

Боец с позывным Горец рассказал, что во время боя и по захваченной радиостанции были слышны как украинские, так и польские речи.



Украинская сторона несет большие потери в боях за южные кварталы Артемовска

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!