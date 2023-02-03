ВКС России сбили украинский МиГ-29 в Херсонской области

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Российские истребители сбили украинский самолет МиГ-29 в районе населенного пункта Червоноармейское в Херсонской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Кроме того, средства ПВО за 24 часа сбили семь украинских беспилотников в ДНР, ЛНР, Харьковской и Херсонской областях.

Всего с начала проведения СВО российские ВКС уничтожили 382 военных самолета Украины, 206 вертолетов, 3 008 беспилотников, 403 зенитных ракетных комплекса, 7 723 танка и других боевых бронированных машин, 1 004 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3 988 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8 255 единиц специальной военной автомобильной техники.

Ранее Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили штурмовики Су-25 в районе населенного пункта Антоновка ДНР.

Кроме того, российским военным удалось поразить девять беспилотников ВСУ. Они были сбиты в районе четырех населенных пунктов ЛНР, двух – ДНР, одного – Запорожской области и еще одного – Херсонской области.



Авиация ВКС РФ ликвидировала украинский истребитель Су-27 в ДНР

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!