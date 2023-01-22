ВС РФ сбили украинский самолет Су-25

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы РФ сбили украинский самолет Су-25, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Конашенков сказал, что Су-25 был сбит в районе населенного пункта Антоновка ДНР.

За прошедшие сутки российским военным удалось ликвидировать девять беспилотников ВСУ. Летательные аппараты были сбиты в районе Змиевки, Владимировки, Краснореченского, Ягодного ЛНР, также в районе Урожайного и Новомайорского ДНР, в районе Приютного Запорожской области и Очаковского Херсонской области.

"В районах населенных пунктов Работино и Молочанск Запорожской области сбиты два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США", – заявил официальный представить Минобороны.

Конашенков добавил, что в районе Степногорска Запорожской области была перехвачена ракета HARM.

Ранее Конашенков заявил, что добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке ЮВО освободили населенный пункт Двуречье в Донецкой Народной Республике. Кроме того, потери ВСУ составили до 50 человек убитыми и ранеными.

Склад боеприпасов ВСУ уничтожен в районе Красного Лимана в ДНР

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!