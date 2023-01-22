Российская армия заняла новые рубежи на запорожском направлении

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы РФ заняли более выгодные рубежи на запорожском направлении. Об успехах российской армии рассказало министерство обороны в своем официальном телеграм-канале.

"На запорожском направлении в ходе наступательных действий подразделениями Восточного военного округа заняты более выгодные рубежи и позиции", – отмечается в публикации.

За минувшие сутки противник потерял:

около 85 украинских военнослужащих;

боевую машину пехоты;

две бронемашины;

пикап;

две гаубицы Д-20;

гаубицу Д-30;

склад боеприпасов.

Российские силы также нанесли удар по пункту управления 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в Запорожской области, 74 артиллерийским подразделениям, живой силе и украинской технике в 119 районах.

В оборонном ведомстве отметили успехи ВС РФ и на донецком направлении, где продолжается наступление подразделений Южного военного округа и добровольцев штурмовых отрядов. На этом участке фронта вражеские войска потеряли:

более 80 бойцов;

три бронемашины;

два автомобиля;

гаубицу Д-30;

склад боеприпасов.

Кроме того, на купянском направлении российская армия уничтожила 14-ю и 92-ю механизированные бригады ВСУ. Здесь противник также понес существенные потери: более 50 солдат, автомобиль и пикап.

На краснолиманском направлении потери 92-й механизированной, 95-й и 80-й десантно-штурмовых украинских бригад и 125-й бригады территориальной обороны составили около 80 человек, БМП, пять бронемашин и пикап.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал, что в регионе почти на всей линии фронта идут бои. Он также отметил, что в последнее время вражеские войска упали духом. По мнению Рогова, еще прошлой осенью украинские силы были настроены на победу, однако мощь российской армии подорвала их веру в себя.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

ВС РФ заняли более выгодные рубежи и позиции на запорожском направлении

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