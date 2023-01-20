Пушилин сообщил о готовности к оперативному окружению Артемовска российскими силами

Фото: Минобороны РФ

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что город Артемовск близок к оперативному окружению, передает ТАСС.

"По Артемовску можем говорить, что ситуация если близка не к завершению, то к оперативному окружению, к которому сейчас стремятся подразделения ЧВК "Вагнер", находящиеся там", – заявил он.

По словам врио главы ДНР, подразделения группы продвигаются в районе Артемовска и Соледара. Он также отметил, что благодаря освобождению Клещеевки у российских военных появилась возможность на кардинальное улучшение своих позиций.

Ранее в штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что российские войска освободили Клещеевку под Артемовском.

Позже эту информацию подтвердили в Минобороны РФ. По данным ведомства, победу на данном направлении удалось одержать благодаря добровольцам штурмовых отрядов при поддержке авиации и ракетчиков.

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