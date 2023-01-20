Российские войска освободили Клещеевку под Артемовском в ДНР

Фото: TACC/Стрингер

Российские войска освободили Клещеевку под Артемовском, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.

"По состоянию на 20 января 2023 году на территории Донецкой Народной Республики российские войска освободили Клещеевку", – говорится в сообщении.

Накануне владелец частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что село Клещеевка в ДНР полностью перешло под контроль членов группировки. При этом он добавил, что вблизи населенного пункта еще ведутся бои. Вражеские силы пытаются удержать свои позиции.

До этого Пригожин заявил, что вся территория Соледара была взята под контроль бойцами "Вагнера". Он также добавил, что в освобождении города принимали участие только члены группировки.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Войска РФ взяли под контроль населенный пункт Соль в ДНР

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