Штаб теробороны ДНР подтвердил освобождение Соледара

Фото: телеграм-канал "ДНР Онлайн"

Штаб территориальной обороны ДНР подтвердил, что российская армия освободила Соледар. Соответствующая информация появилась в официальном телеграм-канале штаба.

"По состоянию на 17 января 2023 года на территории Донецкой Народной Республики российские войска освободили Соледар", – отмечается в публикации.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что освобождение Соледара было завершено вечером 12 января. Как уточнили в ведомстве, этого удалось достичь путем постоянного огневого поражения противника авиационными, ракетными и артиллерийскими средствами вооружений.

Позднее стало известно, что два батальона Вооруженных сил Украины бросили позиции в Артемовске и Соледаре в связи с нехваткой боеприпасов. Эти сведения подтвердил командир танка 24-й танковой механизированной бригады ВСУ с позывным Бурштин. По его словам, за две недели его рота сократилась с шести боеспособных танков до одного.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Военные РФ приступили к исследованию катакомб Соледара

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