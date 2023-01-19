Российские истребители сбили украинский Су-25 в ДНР

Фото: Минобороны РФ

Минобороны России сообщило, что силами истребительной авиации удалось сбить украинский Су-25 в ДНР. Об этом ведомство написало в своем официальном телеграм-канале.

"Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Полтавка Донецкой Народной Республики сбит в воздухе самолет Су-25 Воздушных сил Украины", – отмечается в публикации.

Ранее сообщалось, что российские военные смогли нанести точные артиллерийские удары по польским наемникам в Соледаре из-за действий Вооруженных сил Украины, которые обсуждали работу иностранных коллег в радиоэфире.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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