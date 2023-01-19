Входившая в Херсон бригада ВСУ почти полностью уничтожена в Соледаре – Сальдо

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

61-я бригада ВС Украины, входившая в ноябре прошлого года в Херсон, почти полностью уничтожена в Соледаре, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"Вагнеровцы" практически уничтожили <...> бригаду противника, которая с пафосом, под видеозаписи входила в пустой Херсон. Воевать с русскими оказалось труднее, чем записывать псевдогероические видеоотчеты", – приводит его слова РИА Новости.

Операция по взятию Соледара завершилась вечером 12 января разгромом ВСУ. Бойцы ЧВК "Вагнер" блокировали город с севера и юга, изолировали район боевых действий. Российские военные также пресекли выход украинских подразделений из населенного пункта.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Взятие Соледара имеет важное значение – Минобороны РФ

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