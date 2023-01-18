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Российские военные смогли нанести точные артиллерийские удары по польским наемникам в Соледаре из-за действий Вооруженных сил Украины, которые обсуждали работу иностранных коллег в радиоэфире. Об этом сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин.

"Даже в том же Соледаре часть серьезных потерь, причиненных нами польскому контингенту, произошла благодаря ВСУ, которые, абсолютно не стесняясь, обсуждали в радиоэфире районы работы иностранных коллег", – цитирует Гагина РИА Новости.

По его словам, украинцы не любят наемников из Польши. Украинские военнослужащие регулярно ставят польских бойцов на опасные участки фронта и относятся как к "неприятным попутчикам".

Гагин сообщил, что две страны преследуют разные цели: Украина стремится к независимости, а Польша желает завоевать западную часть государства.

Ранее командир группы "Викинг" ЗВО рассказал, под каким предлогом Украина привлекает к участию в спецоперации западных наемников. По его словам, пропаганда Киева выставляет российских военных глупыми.

Однако после выхода на поле боя иностранные бойцы удивляются четким ударам ВС РФ по позициям.



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