В рядах украинских войск признали успех российской армии в Артемовске

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Украинский военнослужащий батальона "Адам" Евгений Кожирнов признал успех российской армии в Артемовске. Он рассказал о продвижении Вооруженных сил РФ на этом участке фронта.

"За четыре месяца они продвинулись до восьми километров. Их основная задача – перерезать поставки боеприпасов в Бахмут (украинское название Артемовска. – Прим. ред.) и заставить нас выйти из города", – отметил он.

По его словам, ситуация в этом населенном пункте остается напряженной. Кожирнов назвал Артемовск "очень небезопасным местом".

Ранее советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский сообщил, что российская армия близка к тому, чтобы взять под полный огневой контроль кольцо вокруг Артемовска. Он рассказал, что ВС РФ закрепились на восточных рубежах, а артиллерия России держит под контролем все подходы к городу.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

ВСУ несут большие потери во время боев под Артемовском

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