Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин подтвердил, что в северных кварталах Артемовска идут бои "за каждую улицу". Об этом сообщается в телеграм-канале пресс-службы бизнесмена.

"Проясняю ситуацию. ВСУ никуда не отступают. ВСУ бьются до последнего. В северных кварталах Артемовска идут ожесточенные бои за каждую улицу, каждый дом, каждую лестничную клетку", – пояснил Пригожин.

Бизнесмен отметил, что желание СМИ об отступлении ВСУ достаточно приятно, однако этого не происходит ни в одном квартале города.

Заявление Пригожина стало ответом на запрос от редакции издания "НьсИнфо".

"Добрый день, Евгений Викторович. В СМИ появилась информация, что ВСУ отступают из северных кварталов Артемовска. Можете ли вы это подтвердить?", – спросили в издании.

Ранее советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский сообщил, что российская армия близка к тому, чтобы взять под полный огневой контроль кольцо вокруг Артемовска.

По его словам, в настоящий момент российские вооруженные силы закрепились на восточных рубежах, а артиллерия России держит под контролем все подходы к городу.

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