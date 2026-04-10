РИА Новости: жилье дочери Терешковой ограбили в Подмосковье

Жилье дочери депутата Госдумы, первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой Елены ограбили в Подмосковье. Об этом РИА Новости рассказал источник в полиции.

Заявил о случившемся правоохранителям муж дочери Терешковой. Сейчас проводятся оперативно-разыскные мероприятия, уточнили агентству в пресс-службе ГУ МВД России по Подмосковью.

