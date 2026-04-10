Глава РСПП Шохин предположил, что ЦБ будет снижать ставку "маленькими шажками"

Нынешнее ускорение инфляции неустойчиво, что позволяет Банку России на ближайшем заседании снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов, считает глава РСПП (Российский союз промышленников и предпринимателей) Александр Шохин.

По его мнению, регулятору важно показывать тенденцию к уменьшению ставки и демонстрировать успехи своей денежно-кредитной политики (ДКП). Однако существует высокая степень неопределенности.

"Поэтому вот этими мелкими, на 50 базисных пунктов, шажками, наверное, будет Центральный банк продвигаться к прогнозным 13% к концу года", – цитирует Шохина ТАСС.

Глава союза промышленников обратил внимание на недостаточно быстрое снижение показателя в контексте восстановления необходимой стране экономики и увеличения инвестиций. По его словам, для активизации последнего пункта ставка должна опуститься примерно до 10%.

"А то, что восстанавливать инвестиции пора, об этом свидетельствуют и темпы роста ВВП в последние месяцы. Они, конечно, говорят о какой-то тревожной ситуации, о том, что будет потом не так просто разогревать экономику, если она серьезно остынет", – сказал Шохин.

Решение о последнем снижении ставки с 15,5 до 15% годовых было принято на заседании Банка России в конце марта. Тогда регулятор пояснил, что целесообразность дальнейшего снижения будет зависеть от замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий.

Советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов позднее допустил поднятие соответствующего вопроса на предстоящем собрании в апреле, однако уточнив, что с высокой долей вероятности будут рассмотрены и предложения о взятии паузы.