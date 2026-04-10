10 апреля, 15:10

Экономика

Глава РСПП Шохин предположил, что ЦБ будет снижать ставку "маленькими шажками"

Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова

Нынешнее ускорение инфляции неустойчиво, что позволяет Банку России на ближайшем заседании снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов, считает глава РСПП (Российский союз промышленников и предпринимателей) Александр Шохин.

По его мнению, регулятору важно показывать тенденцию к уменьшению ставки и демонстрировать успехи своей денежно-кредитной политики (ДКП). Однако существует высокая степень неопределенности.

"Поэтому вот этими мелкими, на 50 базисных пунктов, шажками, наверное, будет Центральный банк продвигаться к прогнозным 13% к концу года", – цитирует Шохина ТАСС.

Глава союза промышленников обратил внимание на недостаточно быстрое снижение показателя в контексте восстановления необходимой стране экономики и увеличения инвестиций. По его словам, для активизации последнего пункта ставка должна опуститься примерно до 10%.

"А то, что восстанавливать инвестиции пора, об этом свидетельствуют и темпы роста ВВП в последние месяцы. Они, конечно, говорят о какой-то тревожной ситуации, о том, что будет потом не так просто разогревать экономику, если она серьезно остынет", – сказал Шохин.

Решение о последнем снижении ставки с 15,5 до 15% годовых было принято на заседании Банка России в конце марта. Тогда регулятор пояснил, что целесообразность дальнейшего снижения будет зависеть от замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий.

Советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов позднее допустил поднятие соответствующего вопроса на предстоящем собрании в апреле, однако уточнив, что с высокой долей вероятности будут рассмотрены и предложения о взятии паузы.

