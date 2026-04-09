ЦБ может рассмотреть дальнейшее снижение ключевой ставки или взять паузу

Вопрос дальнейшего снижения ключевой ставки, возможно, будет поднят на предстоящем заседании Центробанка России в апреле. Об этом сообщил советник председателя регулятора Кирилл Тремасов, слова которого приводит ТАСС.

Эксперты будут анализировать целесообразность уменьшения значения, уточнил он, добавив, что с высокой долей вероятности будут рассмотрены и предложения о взятии паузы.

Решение о последнем снижении ставки с 15,5 до 15% годовых было принято на заседании Банка России в конце марта. Тогда регулятор пояснил, что целесообразность дальнейшего снижения будет зависеть от замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий.

При этом глава ВТБ Андрей Костин спрогнозировал постепенное снижение значения до 12% уже к концу текущего года. Более того, он предположил, что текущий тренд продолжится вплоть до середины 2027-го.

