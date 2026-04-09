09 апреля, 09:37

Экономика

ЦБ может рассмотреть дальнейшее снижение ключевой ставки или взять паузу

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Вопрос дальнейшего снижения ключевой ставки, возможно, будет поднят на предстоящем заседании Центробанка России в апреле. Об этом сообщил советник председателя регулятора Кирилл Тремасов, слова которого приводит ТАСС.

Эксперты будут анализировать целесообразность уменьшения значения, уточнил он, добавив, что с высокой долей вероятности будут рассмотрены и предложения о взятии паузы.

Решение о последнем снижении ставки с 15,5 до 15% годовых было принято на заседании Банка России в конце марта. Тогда регулятор пояснил, что целесообразность дальнейшего снижения будет зависеть от замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий.

При этом глава ВТБ Андрей Костин спрогнозировал постепенное снижение значения до 12% уже к концу текущего года. Более того, он предположил, что текущий тренд продолжится вплоть до середины 2027-го.

"Деньги 24": рыночные ставки по ипотеке упали ниже 20% годовых в России

Что известно о проекте "Добрые игры" для дошкольников?

Осенью во всех детсадах внедрят программу, аналогичную "Разговорам о важном"

Мера нацелена на воспитание у дошкольников духовно-нравственных ценностей

Читать
закрыть

Во сколько обойдется покупка кондиционера в 2026 году?

Установка оборудования обойдется жителям столицы примерно в 20 тысяч рублей

Установка мультисплит-системы с двумя внутренними блоками обходится в 25 тысяч рублей

Читать
закрыть

Введут ли в России семейное налогообложение?

Механизм укрепит семейные связи, поскольку общий бюджет улучшит планирование расходов

Ставка будет зависеть от общего дохода супругов и количества детей

Читать
закрыть

Чем обернется временный мир между США и Ираном?

Для Трампа перемирие – возможность прекратить операцию, которая пошла не по плану

Дальше стороны попробуют определить параметры постоянного соглашения

Читать
закрыть

Почему нельзя начинать утро с чтения новостей?

Чтение новостей сразу после пробуждения приводит к повышению уровня гормона стресса

По утрам рекомендуется выдержать 40-минутную паузу, а не сразу же изучать ленту

Читать
закрыть

Как в России будут лечить игроманию у детей?

Родители сначала обращаются к врачу-педиатру, который направляет к психологу

Если есть зависимость, то следует направление в специализированное лечебное учреждение

Читать
закрыть

Почему зумеры стали нанимать личных ассистентов?

Причина скрывается в особенностях поколения

Зумеры трепетно относятся к ментальному здоровью, четко осознают личные границы

Читать
закрыть

Какие требования работодателя незаконны при трудоустройстве?

Компании не вправе требовать обязательного прохождения полиграфа

Отказ в приеме на работу из-за личных фото в соцсетях – нарушение права на частную жизнь

Читать
закрыть

