10 апреля, 14:54

Общество

Всероссийские проверочные работы в 2027 году пройдут с 19 апреля по 19 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Всероссийские проверочные работы (ВПР) в 2026/2027 учебном году будут проведены с 19 апреля по 19 мая. Об этом сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

Ведомство разработало проект приказа, благодаря которому установлены сроки проведения работ, состав участников и перечень учебных предметов. В результате ученики 4–8-х и 10-х классов должны будут обязательно написать ВПР по русскому языку и математике.

При этом остальные предметы для сдачи ВПР будут определены федеральным организатором на основе случайного выбора. Школьники, которые принимают участие в национальных сопоставительных исследованиях качества общего образования в следующем учебном году, от выполнения ВПР освобождаются.

Ранее стало известно, что столичные выпускники повторно напишут единые городские контрольные работы в форме ЕГЭ. Они пройдут до 18 апреля. Такие контрольные работы помогут школьникам познакомиться с процедурой экзамена и скорректировать подготовку.

Одиннадцатиклассники примут участие в тренировочных работах по 11 учебным предметам. Всего попробовать свои силы планируют свыше 60 тысяч ребят.

